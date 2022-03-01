الجزائري محرز يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد (فيديو)
Legion-Media
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بلغ فريق مانشستر سيتي الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي بكرة القدم، بفوزه بهدفين نظيفين على مضيفه الفريق المغمور "بيتربوره يونايتد" المشارك في دوري البطولة الإنجليزية.
وافتتح اللاعب الجزائري رياض محرز التسجيل لمانشستر سيتي مع مرور ساعة كاملة من البداية.
The ✨footwork✨@Mahrez22 always finds space.@ManCity#EmiratesFACuppic.twitter.com/40eqIZuFct— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 1, 2022
ومن ثم سجل زميله جاك غراليش هدف الأمان الثاني بحلول الدقيقة 67 من عمر المباراة التي أقيمت مساء يوم الثلاثاء، على "لندن رود" بمدينة بيتربورو.
The link-up 😍@PhilFoden 🤝 @JackGrealish#EmiratesFACuppic.twitter.com/lJzEywj1cv— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 1, 2022
المصدر: RT
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