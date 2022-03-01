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الجزائري محرز يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد (فيديو)

الرياضة

الجزائري محرز يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد (فيديو)
Legion-Media
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بلغ فريق مانشستر سيتي الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي بكرة القدم، بفوزه بهدفين نظيفين على مضيفه الفريق المغمور "بيتربوره يونايتد" المشارك في دوري البطولة الإنجليزية.

وافتتح اللاعب الجزائري رياض محرز التسجيل لمانشستر سيتي مع مرور ساعة كاملة من البداية.

ومن ثم سجل زميله جاك غراليش هدف الأمان الثاني بحلول الدقيقة 67 من عمر المباراة التي أقيمت مساء يوم الثلاثاء، على "لندن رود" بمدينة بيتربورو. 

المصدر: RT 

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