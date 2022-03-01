تصفيات مونديال 2022.. الإمارات تستضيف مباريات سوريا والصين "البيتية"

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استضافة الإمارات للمباريات "البيتية" المقبلة لكل من الصين وسوريا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وتلتقي الصين مع السعودية في 24 مارس الجاري ضمن المجموعة الثانية على ملعب الشارقة، في مباراة يحتاج فيها "الأخضر" إلى الفوز لضمان بلوغ نهائيات المونديال المقرر خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

✨CONFIRMED✨



✅ 🇨🇳China PR v 🇸🇦 Saudi Arabia at the Sharjah Stadium 🇦🇪



✅ 🇸🇾 Syria will host 🇮🇶 Iraq at the Rashid Stadium 🇦🇪#AsianQualifiershttps://t.co/3gnwd2GZ9o — #AsianCup2023 (@afcasiancup) March 1, 2022

في المقابل، تلتقي سوريا مع العراق في 29 مارس على ملعب راشد في دبي، ضمن المجموعة الأولى، علما بأن الأول فقد الأمل في التأهل في حين يملك العراق فرصة ضئيلة لاحتلال المركز الثالث وخوض الملحق الآسيوي ضد ثالث المجموعة الثانية، على أن يواجه الفائز بينهما خامس أمريكا الجنوبية في ملحق خاص يقام في الدوحة في يونيو المقبل.

وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية ضمنا التأهل إلى كأس العالم عن القارة الآسيوية إضافة إلى قطر مستضيفة البطولة والتي لم تخض التصفيات.

المصدر: أ ف ب