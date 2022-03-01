راموس يتلقى عرضا للرحيل عن سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية، أن الإسباني سيرخيو راموس، تلقى عرضا من لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي للهروب من جحيم باريس سان جيرمان حيث يعيش المدافع المخضرم محنة شديدة.

وأكدت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن نادي لوس أنجلوس غالاكسي، مهتم للغاية بضم المدافع الإسباني المخضرم بدءا من الموسم المقبل.

وأضافت "رغم أن مسيرة راموس مع سان جيرمان لا تبعث على التفاؤل، لكن من الصعب أن يلجأ الطرفان لإنهاء العلاقة بهذه السرعة".

وكان راموس، انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى صفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد الإسباني، ووقع على تعاقد يربطه بالنادي الباريسي حتى صيف 2023.

ومنذ انتقاله لباريس، لم يخض صاحب الـ35 عاما سوى أربع مباريات في الدوري الفرنسي وخمس بالمجمل بقميص النادي الباريسي بسبب الإصابة التي أجبرته على الانتظار حتى الـ28 من نوفمبر الماضي لتسجيل بدايته مع فريقه الجديد، قبل أن يبتعد بعدها لمباريات عدة بسبب "إجهاد عضلي".

المصدر: وكالات