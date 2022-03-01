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بحضور والدته.. الجزائر تدشن مسجدا تبرع بتكلفة إنشائه النجم العربي رياض محرز (صور)

الرياضة

بحضور والدته.. الجزائر تدشن مسجدا تبرع بتكلفة إنشائه النجم العربي رياض محرز (صور)
AP Sunday Alamba
النجم الجزائري رياض محرز
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دشنت وزارة الأوقاف الجزائرية، أمس الاثنين، مسجد "التقوى"، ببلدية بني سنوس، تبرع بتكلفة بنائه قائد المنتخب الوطني ونجم الكرة الإنجليزية رياض محرز، وفق ما نقلت "الشروق" عن شهود.

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وحضر مراسم التدشين وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، يوسف بلمهدي وعدد من المسؤولين، بالإضافة إلى حليمة محرز، والدة النجم رياض محرز.

وأوضحت "الشروق" أنه بحسب شهود عيان من أبناء بلدية بني سنوس، فإن "رياض محرز تبرع في تاريخ سابق من حر ماله، لِبناء هذا المسجد، إذ أنه معلوم أن والدي رياض محرز (الراحل أحمد وزوجته حليمة)، من أبناء بلدية بني سنوس بِولاية تلمسان".

بحضور والدته.. الجزائر تدشن مسجدا تبرع بتكلفة إنشائه النجم العربي رياض محرز (صور)

بحضور والدته.. الجزائر تدشن مسجدا تبرع بتكلفة إنشائه النجم العربي رياض محرز (صور)

بحضور والدته.. الجزائر تدشن مسجدا تبرع بتكلفة إنشائه النجم العربي رياض محرز (صور)

المصدر: "الشروق"

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