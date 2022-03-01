الطاوسي مدربا جديدا لنادي الرجاء المغربي

تعاقد نادي الرجاء البيضاوي المغربي لكرة القدم، مع المدرب المغربي رشيد الطاوسي على رأس الجهاز الفني للفريق خلفا للبلجيكي مارك ويلموتس، بحسب ما أعلنت إدارة النادي أمس الاثنين.

وقال النادي عبر حسابه على "تويتر"، إنه "تعاقد مع السيد رشيد الطاوسي كمدرب جديد للنادي، وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف"، من دون مزيد من التفاصيل.

🟢نادي الرجاء الرياضي يتعاقد مع السيد رشيد الطاوسي كمدرب جديد للفريق الأول🦅 pic.twitter.com/w2cug0ECMi — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) February 28, 2022

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من تخلي النادي عن خدمات مدربه السابق البلجيكي مارك ويلموتس، بعد حوالي ثلاثة أشهر فقط على توليه تدريب "النسور الخضر".

وسبق للطاوسي أن أشرف على تدريب الرجاء خلال موسم 2015/2016، كما سبق له أن درب المنتخب المغربي لفترة قصيرة، فضلا عن أندية مغربية عدة وأخرى في الجزائر والإمارات.

ويحتل الرجاء البيضاوي حاليا المرتبة الثانية في الدوري المغربي بعد 18 مرحلة، بفارق خمس نقاط عن غريمه التقليدي وجاره المتصدر الوداد البيضاوي.

بينما يتصدر "النسور الخضر" ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بتسع نقاط من ثلاث جولات.

المصدر: أ ف ب