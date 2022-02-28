شاهد.. "تشيشاريتو" يقود غالاكسي للفوز بهدف رائع وقاتل

قاد المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيشاريتو" فريقه لوس أنجلوس غالاكسي للفوز على ضيفه نيويورك سيتي (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS".

وأحرز مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق، المخضرم خافيير هيرنانديز (33 عاما) والملقب بـ"تشيشاريتو"، هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها على ملعب "ديجنيتي هالث سبورتس بارك - Dignity Health Sports Park" بمدينة كارسون الأمريكية، بتسديدة رائعة وبعد تلاعبه بأحد المدافعين.

CHICHARITO MATCH-WINNER IN THE 90TH MINUTE 😤 pic.twitter.com/aDCyqrZMfB — ESPN (@espn) February 28, 2022

واستهل فريق لوس أنجلوس غالاكسي بذلك مشواره في الموسم الجديد للدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS"، بفوز ثمين، ويتقاسم صدارة ترتيب المجموعة الغربية.

المصدر: وكالات