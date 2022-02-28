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مشجعو نادي بيتار عيليت الإسرائيلي يعتدون على مشجعين لفريق سخنين (فيديو)

الرياضة

مشجعو نادي بيتار عيليت الإسرائيلي يعتدون على مشجعين لفريق سخنين (فيديو)
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نشر عضو الكنيست أحمد الطيبي، فيديو يوثق لحظة هجوم بعض مشجعي فريق بيتار عيليت الإسرائيلي لكرة القدم، على مشجعي نادي سخنين، وهو فريق كرة قدم عربي من داخل الخط الأخضر.

ويظهر في الفيديو، لقطة تعرض أحد مشجعي سخنين للهجوم والضرب من قبل مشجعي بيتار.

المصدر: RT

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