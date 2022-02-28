ليفربول متغنيا بـ"بطل" مباراته أمام تشيلسي: صغير في السن كبير في الأداء!.. فيديو

أشاد نادي ليفربول بالأداء الرائع لحارس مرماه الإيرلندي الشاب، كايمهين كيليهر، بعد مساهمته في تتويج "الريدز" بلقب بطل كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، على حساب تشيلسي أمس الأحد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" مقطع فيديو لحامي عرينه كايمهين كيليهر وهو يتصدى ببراعة لكرة سددها الأمريكي كريستيان بوليسيتش وهو وجها لوجه مع حارس "الريدز"، الذي أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة أمام تشيلسي، على مدار الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية للمسابقة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب "ويمبلي" الشهير في العاصمة لندن.

وعلق ليفربول على أداء حارس مرماه كايمهين كيليهر (23 عاما)، بعبارة: "صغير في السن، كبير في الأداء".

صغير في السن، كبير في الأداء 🙌



أداء رائع من حارسنا كويفن كيليهير قادنا إلى اللقب التاسع من كأس كاراباو 👏pic.twitter.com/eQy5serMCc — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 28, 2022

ونجح كايمهين كيليهر إضافة إلى الحفاظ على نظافة شباكه، في تسجيل ركلة الترجيح الـ11 الحاسمة لفريقه، في سلسلة ركلات الترجيح "الدراماتيكية" بينما أهدر نظيره الإسباني، كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى نادي تشيلسي الركلة الــ11 الأخيرة لفريقه، ليتسبب في خسارة "البلوز".

11 ركلة جزاء مميزة من الريدز قادتنا إلى التتويج ببطولة #كأس_كاراباو بطريقة دراماتيكية لن تُنسى 😍 pic.twitter.com/wjpazHn4f4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 27, 2022

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وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن سلسلة ركلات الترجيح التي شهدتها مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة، هي الأطول في التاريخ بين فريقين إنجليزيين ينتميان للدوري الممتاز.

وتوج ليفربول بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمرة التاسعة في تاريخ المسابقة، بينما توقف رصيد تشيلسي عند خمسة ألقاب.

المصدر: "twitter/lfc"