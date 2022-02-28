لفتة رائعة من شيكابالا خلال مباراة الوداد والزمالك (فيديو)

قام قائد الزمالك محمود شيكابالا، بلفتة رائعة تجاه أحد الأطفال الذي كان مكلفا بجمع الكرات خلال المباراة التي جمعت الفريق المصري بمضيفه الوداد المغربي، في دوري أبطال إفريقيا.

وأثار المدرب العام للزمالك، مدحت عبد الهادي، غضب جماهير الوداد وطاقمه الفني الإداري، بدفعه أحد حاملي الكرات المتواجدين في الملعب ليسقطه أرضا، قبل أن يتدخل شيكابالا، لاحتواء الموقف.

القائد شيكابالا يحتوى الشاب الذي اعتدي عليه مدحت عبدالهادي بالضرب#الزمالك_الوداد



pic.twitter.com/Gphumf7Fms — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) February 26, 2022

واعتذر قائد الزمالك للطفل المغربي وقام باحتضانه وتوجيه بعض الكلمات إليه لترضيته، في مشهد استحسنته الجماهير الودادية.

كما تدخل حكم المباراة، وأشهر بطاقة حمراء في وجه مدحت عبد الهادي، بسبب تصرفه تجاه جامع الكرات.

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وانتهت المباراة بفوز الوداد بنتيجة 3-1، ليحافظ على مركزه الثاني في المجموعة الرابعة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، ويتخلف بفارق نقطة واحدة عن بيترو أتلتيكو الأنغولي، صاحب المركز الأول، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بنقطتين، ويتذيل ساغرادا الأنغولي ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

المصدر: RT