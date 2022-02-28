واقعة تاريخية في مباراة ليفربول وتشيلسي

شهدت مباراة ليفربول وتشيلسي التي أقيمت أمس الأحد، ضمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، تسجيل رقم تاريخي من حيث عدد ركلات الترجيح.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لنادي ليفربول (11-10).

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ركلات الترجيح التي شهدتها مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة، هي الأطول في التاريخ بين فريقين إنجليزيين ينتميان للدوري الممتاز.

11-10 - Liverpool's 11-10 penalty shootout win over Chelsea is the highest scoring penalty shootout between two English top-flight teams. Tense. pic.twitter.com/oeny2QKRhl — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2022

ونجح لاعبو ليفربول الـ11 بمن فيهم الحارس، في التسجيل أثناء تنفيذهم ركلات الترجيح، بينما سجل تشيلسي عشر ركلات، وأضاع حارسه كيبا أريزابالاغا، الركلة الــ11 الأخيرة، ليتسبب في خسارة فريقه.

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ويعد هذا اللقب هو التاسع لليفربول في بطولة كأس الرابطة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند خمسة ألقاب.

المصدر: "أوبتا"