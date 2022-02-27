برشلونة يقسو على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة (فيديو)
AP Joan Monfort
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shnp
حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه أتلتيك بيلباو برباعية بيضاء في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وتناوب على تسجيل رباعية برشلونة كل من الغابوني بيير أوباميانغ والفرنسي عثمان ديمبلي والهولنديان لوك دي يونغ وممفيس ديباي في الدقائق 37 و73 و90 و90+3 على التوالي.
وبهذا الفوز العريض رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الفريق الباسكي عند 37 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.