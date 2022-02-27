نابولي يصعد لصدارة "الكالتشيو" بهدف قاتل في شباك لاتسيو

حقق نابولي فوزا ثمينا على مضيفه لاتسيو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح نابولي باب التسجيل في الدقيقة الـ62 عن طريق لورينزو إنسيني.

وعادل لأصحاب الأرض الإسباني بيدرو رودريغيز قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عاد نابولي للتقدم وخطف نقاط المباراة الثلاث بتسجيله الهدف الثاني عن طريق الإسباني فابيان رويز.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 57 نقطة وصعد إلى صدارة الدوري متفوقا بفارق الأهداف على ميلان الذي يقاسمه ذات الرصيد من النقاط.

في المقابل، توقف رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT