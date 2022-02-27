رغم طلبات المقاطعة الغربية.. "الفيفا" يسمح للمنتخب الروسي بمواصلة تصفيات مونديال قطر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأحد بيانا أكد خلاله السماح للمنتخب الروسي باللعب في الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم في قطر نهاية العام الجاري.

ويأتي قرار "الفيفا" بعد بيانات أصدرتها منتخبات بولندا والتشيك والسويد برفضها مواجهة روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وفي الوقت ذاته، اشترط "الفيفا" أن يلعب المنتخب الروسي تحت اسم وراية الاتحاد الروسي لكرة القدم وليس تحت اسم روسيا وعلمها.

وأكد "الفيفا" في بيانه أن روسيا لن تلعب على أرضها وسيتم نقل مبارياتها (البيتية) إلى أرض محايدة وستلعب من دون جماهير.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه بأنه يمكن أن يستبعد المنتخب الروسي في حالة واحدة فقط إذا لم تتحسن الأوضاع في منطقة الصراع.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة موسكو مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022" بين المنتخبين الروسي والبولندي في الـ24 من مارس المقبل، على أن يلعب الفائز من المواجهة، على أرضه في الـ29 من مارس، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر عن المسار الثاني في الملحق الأوروبي.

Bureau of the FIFA Council takes initial measures with regard to war in Ukraine



▶️ https://t.co/JoHzwIajiXpic.twitter.com/BarqeIDYaP — FIFA Media (@fifamedia) February 27, 2022

المصدر: RT + fifa.com