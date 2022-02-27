رسميا.. بغداد تحتضن أول مباراة رسمية للمنتخب العراقي منذ عقدين

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأحد أن منتخب "أسود الرافدين" سيستضيف نظيره الإماراتي في العاصمة بغداد، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ونشر الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر حسابه في "فيسبوك" نص البيان الذي جاء فيه: "أكد وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، أن الاتحاد الدولي للعبة أعلن موافقته الرسمية على إقامة مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإماراتي في ملعب المدينة الدولي في بغداد، وهي مباراة تقام ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم".

وأضاف: "أبلغت السيد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، هاتفيا بالأنباء، وقدم التهاني للرياضة والرياضيين العراقيين، مؤكدا أن بغداد وجميع المدن العراقية مستعدة لاستقبال الأشقاء والأصدقاء من كل العالم بترحاب كبير".

وتابع: "إن موافقة الفيفا جاءت بعد الجهود التي بذلت من قبل الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والتحركات الإيجابية والنجاح الباهر في تنظيم المباريات الدولية التي أقيمت ببغداد".

وأشار درجال إلى أن العراق بأتم الجاهزية لاحتضان الأشقاء الإماراتيين في بغداد، ونتطلع إلى أن تكون هذه المباراة بادرة خير للكرة العراقية، وأن تظهر المباراة بأبهى صورة من النواحي التنظيمية.

واختتم دراج حديثه بالقول: "إن التواصل مع الاتحاد الدولي مدعوما من قبل الآسيوي أتى بثماره وتكللت المساعي بعودة المباريات الدولية إلى بغداد".

يذكر أن ملعب المدينة الذي تم افتتاحه مؤخرا سبق وأن احتضن المباراة الودية بين العراق وأوغندا في الشهر الماضي ويتسع لـ33 ألف متفرج.

ولم يسبق للمنتخب العراقي أن لعب مباريات بتصفيات آسيا أو كأس العالم في العاصمة بغداد، منذ تصفيات مونديال 2002، بينما استضاف ملعبا البصرة الدولي وفرانسو حريري في مدينة أربيل عدة لقاءات دولية في مختلف البطولات العربية والقارية إلى جانب تصفيات مونديال 2014 وأيضا الأدوار التمهيدية لتصفيات مونديال قطر 2022.

المصدر: الاتحاد العراقي لكرة القدم + وكالات