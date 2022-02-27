ضربة موجعة لفريق ليفربول قبل دقائق من مواجهته تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

تعرض نجم فريق ليفربول لإصابة أثناء عملية الإحماء قبل دقائق من انطلاق المباراة ضد تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

ورغم اختيار الألماني يورغن كلوب للاعبه تياغو ألكانتار ضمن تشكيلة "الريدز" لمواجهة "البلوز"، تعرض اللاعب الإسباني لإصابة أثناء عملية الإحماء ليُجبر على متابعة المباراة من مقاعد البلاء والدموع تنهمر من عينيه حزنا.

وشارك الغيني نابي كيتا بدلا من تياغو في المباراة.

يذكر أن ليفربول تأهل إلى المباراة النهائية على حساب أرسنال، فيما تجاوز تشيلسي فريق توتنهام هوتسبير في المربع الذهبي.

المصدر: RT