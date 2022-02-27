التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأحد صوب ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن الذي يستضيف المباراة المنتظرة بين تشيلسي وليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "البلوز":

فيما اختار الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة "الريدز":

وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية على حساب أرسنال، فيما تجاوز تشيلسي فريق توتنهام هوتسبير في المربع الذهبي.

المصدر: RT