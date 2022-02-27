رالي السويد.. الفنلندي روفانبيرا يحرز الفوز الثالث في مسيرته

أحرز الفنلندي الشاب كالي روفانبيرا البالغ 21 عاما فوزه الثالث في بطولة العالم للراليات بإنهائه رالي السويد الجولة الثانية من بطولة العالم في الصدارة.

واستفاد روفانبيرا من انسحاب منافسه وزميله في تويوتا البريطاني إلفين إيفانز في اليوم الثالث الأخير، لكي يحسم الفوز الثالث في مسيرته بعد اللذين أحرزهما العام الماضي في راليي إستونيا واليونان.

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- ترتيب الخمسة الأوائل في رالي السويد:

1- الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا).

2- البلجيكي تيري نوفيل (هيونداي).

3- الفنلندي إسابيكا لابي (تويوتا).

4- الياباني تاكاموتو كاتسوكا (تويوتا).

5- البريطاني غوس غرينسميث (ام سبورت فورد).

- الترتيب العام لبطولة العالم للراليات:

1- الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) 46 نقطة.

2- البلجيكي تيري نوفيل (هيونداي) 32 نقطة.

3- الفرنسي سيباستيان لوب (ام سبورت فورد) 27 نقطة.

4- البريطاني غوس غرينسميث (ام سبورت فورد) 20 نقطة.

5- الفرنسي سيباستيان أوجيه (تويوتا) 19 نقطة.

المصدر: أ ف ب