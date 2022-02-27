ليدز يونايتد يعلن إقالة مدربه الأرجنتيني بيلسا

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الأحد، إقالة مدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا الذي أعاده الموسم الماضي الى الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ موسم 2003-2004.

ويأتي قرار ليدز الانفصال عن مدربه بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة الكبيرة برباعية نظيفة أمام توتنهام هوتسبير أمس السبت.

وقال ليدز في بيانه: "يؤكد ليدز يونايتد أن النادي انفصل عن المدرب مارسيلو بيلسا. كان المدرب البالغ 66 عاما مسؤولا عن الفريق لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام بعدما استلم المهمة في يونيو 2018".

وشكر ليدز في بيانه المدرب الأرجنتيني على جهوده ونجاحاته التي حققها مع الفريق في الموسم الماضي، مضيفا أن "الخطط جارية لتكريم مارسيلو بيلسا في ملعب (إيلاند رود)، وسننشر المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

وختم النادي الإنجليزي بيانه بالقول: "يهدف ليدز يونايتد للإعلان عن التعاقد مع مدرب جديد غدا".

المصدر: أ ف ب + وكالات