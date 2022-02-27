التشيك ترفض مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم، اليوم الأحد، رفضه مواجهة منتخب بلاده لنظيره الروسي في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022، على خلفية العملية العسكرية االروسية لحماية دونباس.

وانضم بذلك الاتحاد التشيكي إلى نظيريه السويدي والبولندي، اللذين اتخذا القرار ذاته مساء أمس السبت.

وقال الاتحاد التشيكي في بيان إن "المنتخب التشيكي لن يلعب مهما كان مباراة محتملة ضد روسيا في تصفيات كأس العالم".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

في إشارة إلى الملحق الأوروبي الذي وضع منتخب بلاده في المسار الثالث، حيث يلتقي نظيره السويدي في 24 مارس، على أن يتواجه الفائز منهما مع روسيا أو بولندا في النهائي من أجل بطاقة التأهل إلى نهائيات قطر 2022.

المصدر: وكالة "ريا نوفستي"