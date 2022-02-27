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صلاح في مواجهة زياش في لقاء الليلة بين ليفربول وتشيلسي

الرياضة

صلاح في مواجهة زياش في لقاء الليلة بين ليفربول وتشيلسي
AFP
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يلتقي ليفربول مع تشيلسي، مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويخسر ليفربول خدمات مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو في المباراة، بينما هناك شكوك حول جاهزية رييس جيمس وكالوم هودسون أودوي للمشاركة مع تشيلسي.

صلاح في مواجهة زياش في لقاء الليلة بين ليفربول وتشيلسي
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ووفقا لموقع "هو سكورد"، فإن التشكيلة المتوقعة للفريقين في المباراة، كالآتي:

ليفربول

حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

الوسط: هندرسون - فابينيو - تياغو.

الهجوم: صلاح - غوتا - ماني.

تشيلسي

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: روديجر - سيلفا - كريستنسن.

الوسط: ماركوس ألونسو - ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - سيزار أزبيليكويتا.

الهجوم: بوليسيتش - كاي هافيرتز - حكيم زياش.

المصدر: whoscored

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