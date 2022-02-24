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برشلونة بضيافة نابولي في الدوري الأوروبي.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

برشلونة بضيافة نابولي في الدوري الأوروبي.. التشكيلة الأساسية
sscnapoli/twitter
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تتجه الأنظار اليوم الخميس صوب ملعب "دييغو مارادونا" الذي يستضيف مباراة نابولي الإيطالي وضيفه برشلونة الإسباني، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وسيديرها الحكم الروسي سيرغي كاراسيف وسيساعده مواطنوه، إيغور ديميشكو وأليكسي لونيف لخطي التماس، وكيريل ليفنيكوف كحكم رابع.

وسيبدأ لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الكتالوني:

فيما اختار تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة التشكيلة الأساسية لفريقه في مواجهة مضيفه الإيطالي:

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يذكر أن الفائز في مباراة اليوم سيتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بعد تعادل الفريقين في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بهدف لكل فريق.

المصدر: rsport.ria.ru

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