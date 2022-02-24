برشلونة بضيافة نابولي في الدوري الأوروبي.. التشكيلة الأساسية
تتجه الأنظار اليوم الخميس صوب ملعب "دييغو مارادونا" الذي يستضيف مباراة نابولي الإيطالي وضيفه برشلونة الإسباني، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وسيديرها الحكم الروسي سيرغي كاراسيف وسيساعده مواطنوه، إيغور ديميشكو وأليكسي لونيف لخطي التماس، وكيريل ليفنيكوف كحكم رابع.
وسيبدأ لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الكتالوني:
📃 StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Elmas, Zielinski, Insigne, Osimhen.#NapoliBarça#UEL— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 24, 2022
💙 #ForzaNapoliSemprepic.twitter.com/MLCQOsfY31
فيما اختار تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة التشكيلة الأساسية لفريقه في مواجهة مضيفه الإيطالي:
📋 تشكيلتنا لمباراة #نابولي_برشلونة 🔥— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 24, 2022
⏳ #NapoliBarça ⌛ pic.twitter.com/XGvNBKtuNR
يذكر أن الفائز في مباراة اليوم سيتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بعد تعادل الفريقين في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بهدف لكل فريق.
المصدر: rsport.ria.ru
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