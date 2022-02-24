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الكشف عن أجمل هدف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا (فيديو)

الرياضة

الكشف عن أجمل هدف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا (فيديو)
AFP OZAN KOSE
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الخميس، عن أجمل هدف خلال منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحصد المركز الأول، هدف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في شباك ريال مدريد.

وتفوق هدف مبابي على ثلاثة أهداف كانت مرشحة لجائزة الأجمل:

- في المركز الثاني جاء هدف البرتغالي جواو فيليكس في شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي.

- في المركز الثالث هدف رحيم ستيرلينغ هداف مانشستر سيتي الإنجليزي في شباك سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

- في المركز الرابع هدف البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي في شباك سبورتينغ لشبونة.

يذكر أن منافسات ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية العريقة انتهت أمس الأربعاء، بانتظار بداية مباريات الإياب في الثامن مارس المقبل.

المصدر: RT

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