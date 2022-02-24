الروسي روبليف أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة دبي للتنس (فيديو)

بات الروسي أندريه روبليف أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب بفوزه اليوم الخميس على الأمريكي ماكينزي ماكدونالد بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتأخر روبليف في المجموعة الأولى بنتيجة 6-2، قبل أن يقلب الطاولة رأسا على عقب بفوزه بمجموعتين متتاليتين، بواقع: 6-3 و6-1، ليحسم المباراة لمصلحته خلال ساعة واحدة و43 دقيقة.

Back in the semi-finals 🙌@AndreyRublev97 recovers from an early scare to defeat McDonald 2-6 6-3 6-1 and move into the #DDFTennis last 4! pic.twitter.com/cISV1xvgaz — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2022

وسيواجه روبليف في المربع الذهبي للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 2.8 مليون دولار، الفائز من مباراة الإيطالي يانيك سينر والبولندي هوبرت هوركاش.

المصدر: sportbox.ru