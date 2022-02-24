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الروسي روبليف أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة دبي للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي روبليف أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة دبي للتنس (فيديو)
Globallookpress Juergen Hasenkopf via www.imago-
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بات الروسي أندريه روبليف أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب بفوزه اليوم الخميس على الأمريكي ماكينزي ماكدونالد بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتأخر روبليف في المجموعة الأولى بنتيجة 6-2، قبل أن يقلب الطاولة رأسا على عقب بفوزه بمجموعتين متتاليتين، بواقع: 6-3 و6-1، ليحسم المباراة لمصلحته خلال ساعة واحدة و43 دقيقة.

وسيواجه روبليف في المربع الذهبي للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 2.8 مليون دولار، الفائز من مباراة الإيطالي يانيك سينر والبولندي هوبرت هوركاش.

المصدر: sportbox.ru

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