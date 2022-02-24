نادال ومدفيديف على بعد فوز من مواجهة ثأرية

بات الإسباني رافائيل نادال والروسي دانييل مدفيديف على بعد فوز من تجدد الموعد بينهما، وذلك بعد تأهلهما الأربعاء الى الدور ربع النهائي لدورة أكابولكو المكسيكية في التنس.

وسجل نادال، المصنف رابعا في الدورة، أفضل بداية موسم في مسيرته بتحقيقه فوزه الثاني عشر تواليا بعدما تخطى بسهولة الأمريكي ستيفن كوزلوف 6-0 و6-3، ليواجه في اختباره التالي الأمريكي الآخر تومي بول الفائز بدوره على الصربي دوشان لايوفيتش 7-6 (8-6) و2-6 و7-5.

ولم يسبق للإسباني الفوز بـ12 مباراة متتالية في مستهل الموسم، بل وصل إلى 11 عام 2014 قبل أن تنتهي السلسلة على يد السويسري ستانيسلاس فافرينكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة التي أحرز نادال لقبها الشهر الماضي بفوزه في النهائي على مدفيديف، منفردا بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) بعدما كان يتقاسمه مع السويسري روجير فيدرر والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

ودخل نادال البطولة الأسترالية التي استبعد دجوكوفيتش عنها على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد تتويجه بلقب دورة ملبورن ثم واصل انتصاراته في أولى بطولات الغراند سلام وصولا إلى الفوز على الأميركي دنيس كودلا في الدور الأول لدورة أكابولكو ثم مواطن الأخير كوزلوف الأربعاء.

ويأمل نادال أن يواصل بدايته الرائعة من أجل الفوز بلقبه الرابع في أكابولكو والـ91 في مسيرته، لكنه قد يصطدم في نصف النهائي بمدفيديف الذي فاز الأربعاء على الإسباني الآخر بابلو أندوخار بسهولة تامة 6-1 و6-2، مواصلا زحفه نحو إزاحة دجوكوفيتش عن صدارة تصنيف المحترفين.

Rafael Nadal believes Daniil Medvedev deserves to become World No.1 👑



When do you think Daniil Medvedev will take the throne? #RafaelNadal#DaniilMedvedev#Tennispic.twitter.com/YvntREDZIk — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) February 22, 2022

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وسيصبح مدفيديف ثالث روسي يتربع على الصدارة بعد يفغيني كافلنيكوف (1999) ومارات سافين (2000-2001) وأول لاعب خارج نادي الرباعي الكبير (فيدرر، نادال، دجوكوفيتش والبريطاني أندي موراي) منذ الأميركي أندي روديك في فبراير 2004، في حال فوزه باللقب بغض النظر عن النتيجة التي سيحققها دجوكوفيتش في دورة دبي.

لكن على الروسي المصنف أول في أكابولكو التعامل مع كل مباراة على حدة والاختبار التالي سيكون الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الذي تغلب بدوره على الأمريكي تايلور فريتز السابع 3-6 و6-4 و6-2.

وفي حال نجح الروسي في تخطي عقبة ربع النهائي، سيكون أمام فرصة الثأر من نادال الذي حرمه من الفوز بلقبه الكبير الثاني، بعد الذي توج به الصيف الماضي في فلاشينغ ميدوز على حساب ديوكوفيتش، بالفوز عليه في نهائي أستراليا المفتوحة بخمس مجموعات بعدما كان مدفيديف متقدما بمجموعتين.

المصدر: "أ ف ب"