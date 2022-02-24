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ليفربول زعيم ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي

الرياضة

ليفربول زعيم ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي
Legion-Media
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سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين من ركلتي جزاء في فوز فريقه ليفربول أمام ضيفه ليدز يونايتد، بسداسية نظيفة الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، احتسب لصالح ليفربول 171 ركلة جزاء في البريميرليغ، ليتفوق على أي فريق آخر في تاريخ المسابقة.

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ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 169 ركلة جزاء، يليه تشيلسي مع 157 ركلة، ثم أرسنال (156) ومانشستر سيتي (137).
 
يذكر أن فوز ليفربول في المباراة، قلص الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي إلى 3 نقاط فقط، بعد خسارة سيتي أمام توتنهام (2-3) السبت الماضي.

المصدر: OptaJoe

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