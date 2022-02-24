ليفربول زعيم ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي
سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين من ركلتي جزاء في فوز فريقه ليفربول أمام ضيفه ليدز يونايتد، بسداسية نظيفة الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، احتسب لصالح ليفربول 171 ركلة جزاء في البريميرليغ، ليتفوق على أي فريق آخر في تاريخ المسابقة.
170 - Liverpool have been awarded 170 penalties in the Premier League, more than any other side:— OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2022
170 - Liverpool
169 - Man Utd
157 - Chelsea
156 - Arsenal
137 - Man City
Helping. pic.twitter.com/GwRaFLu4dN
ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 169 ركلة جزاء، يليه تشيلسي مع 157 ركلة، ثم أرسنال (156) ومانشستر سيتي (137).
يذكر أن فوز ليفربول في المباراة، قلص الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي إلى 3 نقاط فقط، بعد خسارة سيتي أمام توتنهام (2-3) السبت الماضي.
المصدر: OptaJoe
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