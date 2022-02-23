دوري الأبطال.. لا غالب ولا مغلوب في مباراة أياكس وبنفيكا (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة المباراة التي جمعت بنفيكا البرتغالي وضيفه أياكس أمستردام الهولندي يوم الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم أياكس في الدقيقة الـ18 عن طريق نجمه الصربي دوشان تاديتش، قبل أن يعادل زميله الإيفواري سباستيان هيلير النتيجة بتسجيله بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة الـ25.

وبعدها بأربع دقائق عوض هيلير بتسجيله هدفا لفريقه هذه المرة، ليمنحه التقدم مرة ثانية في اللقاء.

وفي الدقيقة الـ72 سجل بنفيكا هدف التعادل عن طريق نجمه الأوكراني رومان ياريمتشيوك.

وستحسم هوية الفريق المتأهل إلى الدور ربع النهائي في مباراة الإياب التي سيستضيفها أياكس في الـ15 من مارس المقبل.

المصدر: RT