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أتلتيكو مدريد يصعق مانشستر يونايتد بهدف مبكر في دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

أتلتيكو مدريد يصعق مانشستر يونايتد بهدف مبكر في دوري الأبطال (فيديو)
AP Manu Fernandez
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افتتح أتلتيكو مدريد الإسباني باب التسجيل مبكرا في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل نجم أتلتيكو، البرتغالي جواو فيليكس هدف التقدم لفريقه بعد 7 دقائق فقط على انطلاق المباراة.

وسيستضيف مانشستر يونايتد مباراة الإياب في الـ15 من مارس المقبل.

المصدر: RT

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