أتلتيكو مدريد يصعق مانشستر يونايتد بهدف مبكر في دوري الأبطال (فيديو)
افتتح أتلتيكو مدريد الإسباني باب التسجيل مبكرا في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل نجم أتلتيكو، البرتغالي جواو فيليكس هدف التقدم لفريقه بعد 7 دقائق فقط على انطلاق المباراة.
الاول #اتلتيكو_مدريد 🔥 #أتلتيكو_مدريد_مانشستر_يونايتدpic.twitter.com/fwKPyxPcKj— aya (@ayafcb98) February 23, 2022
وسيستضيف مانشستر يونايتد مباراة الإياب في الـ15 من مارس المقبل.
GOOOOOAAALL Joao Filix scores first one for Atletico Madrid against Mun Utd— Faster HD (@Ahmad84893630) February 23, 2022
Via 🎥: @Mohammad_zrek1@ManUtd@Atleti#UCL#CristianoRonaldo𓃵#مانشستر_يونايتد_اتلتيكو_مدريد#دوري_أبطال_أوروباpic.twitter.com/a826VfN9IZ
المصدر: RT
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