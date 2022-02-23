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التشكيلة الأساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال
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تتجه الأنظار اليوم الأربعاء لملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية، الذي يستضيف مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو بالتشكيلة الأساسية التالية في مواجهة "الشياطين الحمر":

فيما اختار الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة "الروخي بلانكوس":

وسيستضيف مانشستر يونايتد مباراة الإياب في الـ15 من مارس المقبل.

المصدر: RT

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