التشكيلة الأساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال
تتجه الأنظار اليوم الأربعاء لملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية، الذي يستضيف مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو بالتشكيلة الأساسية التالية في مواجهة "الشياطين الحمر":
الفريق الأساسي للأتليتي! 👊🏼❤️🤍 pic.twitter.com/XrQiHnixcw— أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) February 23, 2022
فيما اختار الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة "الروخي بلانكوس":
🚨 تشكيل الفريق وصل! 📋#يونايتد | #دوري_أبطال_أوروبا— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 23, 2022
وسيستضيف مانشستر يونايتد مباراة الإياب في الـ15 من مارس المقبل.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.