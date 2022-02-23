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الروسي روبليف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة دبي للتنس

الرياضة

الروسي روبليف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة دبي للتنس
AP Ebrahim Noroozi
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تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور ربع النهائي من بطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب بفوزه اليوم الأربعاء على الكوري الجنوبي سون وو كون بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسر روبليف المجموعة الأولى بنتيجة 6-4، قبل أن ينتفض ويقلب الطاولة على منافسه بفوزه بمجموعتين متتاليتين، بواقع: 6-0 و6-3، ليحسم المباراة لمصلحته خلال ساعة واحدة و42 دقيقة.

وسيواجه روبليف في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 2.8 مليون دولار، الأمريكي ماكينزي ماكدونالد الفائز على الصربي فيليب كراينوفيتش بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و7-6.

المصدر: sportbox.ru

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