الروسي مدفيديف يصعد إلى الدور الثاني لبطولة أكابولكو للتنس (فيديو)

صعد الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثاني من بطولة أكابولكو المكسيكية لكرة المضرب بفوزه اليوم الأربعاء على الفرنسي بيير بينوا بمجموعتين دون مقابل.

وحسم مدفيديف المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-4، خلال ساعة واحدة و42 دقيقة.

One in the books 👏 @DaniilMedwed works his way past Benoit Paire 6-3 6-4 to reach the round of 16 at #AMT2022pic.twitter.com/bL4cKOsHmH — Tennis TV (@TennisTV) February 23, 2022

وسيواجه مدفيديف في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 1.6 مليون دولار، الإسباني بابلو أندوخار الذي حقق فوزا سهلا على المكسيكي أليكس هيرنانديز بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-0 و6-1.

المصدر: rsport.ria.ru