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رونالدو يقود التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد في قمة نارية أمام أتلتيكو مدريد الليلة

الرياضة

رونالدو يقود التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد في قمة نارية أمام أتلتيكو مدريد الليلة
Legion-Media
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يصطدم فريق أتلتيكو مدريد بنظيره مانشستر يونايتد في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتعتبر هذه المواجهة معتادة بين نجم مانشستر يونايتد، الأسطورة كريستيانو رونالدو، وأتلتيكو مدريد، حيث يعد الفريق الإسباني من المنافسين غير المحظوظين أمام الدون، حيث اعتاد على هز شباكهم، وهو ما يبشر بلقاء مثير.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد لن يبدأ مباراة اليوم بالثنائي الكبير أنطوان غريزمان ولويس سواريز، واللذان سيجلسان على مقاعد البدلاء، بينما سيتقدم هجوم مانشستر يونايتد الثنائي البرتغالي برونو فرنانديز وكريستيانو رونالدو، وإلى جوارهما جادون سانشو.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالتالي:

أتلتيكو مدريد: أوبلاك - لودي - رينيلدو - خيمينيز - سافيتش - فارساليكو - كوندوجبيا - هيريرا - يورينتي - كوريا - فيليكس.

مانشستر يونايتد: دي خيا - شاو - فاران - ماجواير - دالوت - ماكتوميناي - فريد - بوجبا - برونو - سانشو - رونالدو.

المصدر: "وكالات"

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