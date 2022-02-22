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في لقطة طريفة.. "العلكة" تسقط من فم مدرب تشيلسي أثناء إعطائه تعليمات للاعبيه أمام ليل

الرياضة

في لقطة طريفة..
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة حدثت خلال المباراة التي جمعت تشيلسي الإنجليزي وضيفه ليل الفرنسي يوم الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ33 من عمر المباراة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم تشيلسي بهدف دون مقابل، وجهت كاميرا النقل التلفزيوني عدستها لمدرب "البلوز" توماس توخيل الذي كان يقوم بإعطاء النصائح والتوجيهات للاعبيه، قبل أن تسقط من فمه من دون إرادته "العلكة" التي كان يمضغها.

وتداول رواد مواقع التواصل اللقطة بكثير من الفكاهة.

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يذكر أن المواجهة انتهت لمصلحة تشيلسي بهدفين نظيفين ليقترب كثيرا من التأهل إلى ربع النهائي بانتظار مباراة الإياب المقررة في فرنسا في الـ16 من مارس المقبل.

المصدر: RT

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