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في لقطة طريفة.. "العلكة" تسقط من فم مدرب تشيلسي أثناء إعطائه تعليمات للاعبيه أمام فياريال

الرياضة

في لقطة طريفة..
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة حدثت خلال مباراة تشيلسي الإنجليزي وضيفه ليل الفرنسي ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ33 من عمر المباراة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم تشيلسي بهدف دون مقابل، وجهت كاميرا النقل التلفزيوني عدستها لمدرب "البلوز" توماس توخيل الذي كان يقوم بإعطاء النصائح والتوجيهات للاعبيه، قبل أن تسقط من فمه من دون إرادته "العلكة" التي كان يمضغها.

وتداول رواد مواقع التواصل اللقطة بكثير من الفكاهة.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في فرنسا في الـ16 من مارس المقبل.

المصدر: RT

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