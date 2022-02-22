في لقطة طريفة.. "العلكة" تسقط من فم مدرب تشيلسي أثناء إعطائه تعليمات للاعبيه أمام فياريال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة حدثت خلال مباراة تشيلسي الإنجليزي وضيفه ليل الفرنسي ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ33 من عمر المباراة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم تشيلسي بهدف دون مقابل، وجهت كاميرا النقل التلفزيوني عدستها لمدرب "البلوز" توماس توخيل الذي كان يقوم بإعطاء النصائح والتوجيهات للاعبيه، قبل أن تسقط من فمه من دون إرادته "العلكة" التي كان يمضغها.

وتداول رواد مواقع التواصل اللقطة بكثير من الفكاهة.

Лайк, если тоже стало интересно, что же такое Тухель орал игрокам, что потерял жвачку 🗣 pic.twitter.com/fubHrsABDf — Матч ТВ (@MatchTV) February 22, 2022

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في فرنسا في الـ16 من مارس المقبل.

المصدر: RT