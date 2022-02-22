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بعد 33 ثانية فقط.. يوفنتوس يصعق فياريال بهدف مبكر في دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

بعد 33 ثانية فقط.. يوفنتوس يصعق فياريال بهدف مبكر في دوري الأبطال (فيديو)
AP Alberto Saiz
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افتتح يوفنتوس باب التسجيل مبكرا في المباراة تجمعه في هذه الأثناء مع مضيفه فياريال الإسباني ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل يوفنتوس هدفه عن طريق نجمه الجديد الصربي دوشان فلاهوفيتش بعد 33 ثانية فقط على انطلاق المباراة.

وبهذا الهدف افتتح فلاهوفيتش سجله التهديفي في البطولة القارية في مشاركته الأولى مع "السيدة العجوز" في دوري الأبطال.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية في الـ16 من مارس المقبل.

المصدر: RT

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