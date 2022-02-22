بعد 33 ثانية فقط.. يوفنتوس يصعق فياريال بهدف مبكر في دوري الأبطال (فيديو)

افتتح يوفنتوس باب التسجيل مبكرا في المباراة تجمعه في هذه الأثناء مع مضيفه فياريال الإسباني ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل يوفنتوس هدفه عن طريق نجمه الجديد الصربي دوشان فلاهوفيتش بعد 33 ثانية فقط على انطلاق المباراة.

😱 Гол в дебютном матче ЛЧ спустя всего полминуты



Только вдумайся, Влаховичу нужно на гол меньше времени, чем тебе, чтобы прочитать этот пост ⏰ pic.twitter.com/dNSblt9BVn — Матч ТВ (@MatchTV) February 22, 2022

وبهذا الهدف افتتح فلاهوفيتش سجله التهديفي في البطولة القارية في مشاركته الأولى مع "السيدة العجوز" في دوري الأبطال.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية في الـ16 من مارس المقبل.

المصدر: RT