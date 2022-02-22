رياضية إسبانية تسقط في اختبار للمنشطات أجري لها في أولمبياد "بكين 2022"

أعلنت وكالة الاختبارات الدولية "ITA" أن الإسبانية لاورا بارغويرو جيمينيز لاعبة التزحلق الفني على الجليد سقطت في اختبار للكشف عن المنشطات الأسبوع الماضي خلال أولمبياد بكين الشتوي.

وثبت تورط جيمينيز في تعاطي عقار "كلوستيبول" المحظور بعد مشاركتها في البرنامج القصير الجمعة الماضية، حيث حلت في المركز الـ11 في منافسات الزوجي رفقة شريكها ماركو زاندرون بعد ختام منافسات البرنامج الاختياري في اليوم التالي.

وأكدت وكالة الاختبارات الدولية أن جيمينيز لديها الحق في المطالبة بتحليل العينة الثانية وأنه سيتم تحويل القضية إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) للبت فيها.

#Beijing2022 - The ITA reports that a sample collected from figure skater Laura Barquero Jimenez (Spain) has returned an Adverse Analytical Finding (AAF) for the non-specified prohibited substance Clostebol metabolite.



▶️ https://t.co/f7khzrUJ1Mpic.twitter.com/rCdevyyziA — International Testing Agency (@IntTestAgency) February 22, 2022

Den spanska konståkaren Laura Barquero Jimenez har testat positivt #Beijing2022#konståkninghttps://t.co/N3vMTD7NOl — SVT Sport (@SVTSport) February 22, 2022

المصدر: ita.sport