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رياضية إسبانية تسقط في اختبار للمنشطات أجري لها في أولمبياد "بكين 2022"

الرياضة

رياضية إسبانية تسقط في اختبار للمنشطات أجري لها في أولمبياد
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أعلنت وكالة الاختبارات الدولية "ITA" أن الإسبانية لاورا بارغويرو جيمينيز لاعبة التزحلق الفني على الجليد سقطت في اختبار للكشف عن المنشطات الأسبوع الماضي خلال أولمبياد بكين الشتوي.

وثبت تورط جيمينيز في تعاطي عقار "كلوستيبول" المحظور بعد مشاركتها في البرنامج القصير الجمعة الماضية، حيث حلت في المركز الـ11 في منافسات الزوجي رفقة شريكها ماركو زاندرون بعد ختام منافسات البرنامج الاختياري في اليوم التالي.

وأكدت وكالة الاختبارات الدولية أن جيمينيز لديها الحق في المطالبة بتحليل العينة الثانية وأنه سيتم تحويل القضية إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) للبت فيها.

المصدر: ita.sport

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