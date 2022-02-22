الروسي خاتشانوف يتأهل إلى ثمن نهائي بطولة دبي للتنس (فيديو)

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب بفوزه اليوم الثلاثاء على الأسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن خاتشانوف البالغ 25 من حسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين لواحدة، نتائجها: 6-3 و6-7 و7-5، خلال ساعتين و48 دقيقة.

Clutch tennis 👊@karenkhachanov survives a De Minaur comeback to win 6-3 6-7 7-5 and set up a mouth-watering second round clash with Djokovic!#DDFTennispic.twitter.com/m33BE7XEOi — Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2022

وسيواجه خاتشانوف في الدور المقبل، الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا والفائز على الإيطالي لورينزو موزيتي بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-3.

The World No. 1 is back💪@DjokerNole defeats Lorenzo Musetti 6-3, 6-3 in Dubai on his first match of the year.@DDFTennis | #DDFTennispic.twitter.com/XXmO6w0RGe — ATP Tour (@atptour) February 21, 2022

المصدر: sportbox.ru