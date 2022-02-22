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الروسي خاتشانوف يتأهل إلى ثمن نهائي بطولة دبي للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي خاتشانوف يتأهل إلى ثمن نهائي بطولة دبي للتنس (فيديو)
Globallookpress Mathias Schulz via www.imago-ima
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تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب بفوزه اليوم الثلاثاء على الأسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن خاتشانوف البالغ 25 من حسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين لواحدة، نتائجها: 6-3 و6-7 و7-5، خلال ساعتين و48 دقيقة.

وسيواجه خاتشانوف في الدور المقبل، الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا والفائز على الإيطالي لورينزو موزيتي بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-3.

المصدر: sportbox.ru

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