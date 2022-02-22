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صافرة روسية تدير مواجهة برشلونة ونابولي في الدوري الأوروبي

الرياضة

صافرة روسية تدير مواجهة برشلونة ونابولي في الدوري الأوروبي
AFP FRANCK FIFE
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أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة إياب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي بين برشلونة الإسباني ومضيفه نابولي الإيطالي لطاقم تحكيم روسي.

وسيدير المباراة الحكم الروسي سيرغي كاراسيف وسيساعده مواطنوه، إيغور ديميشكو وأليكسي لونيف لخطي التماس، وكيريل ليفنيكوف كحكم رابع.

وفي غرفة تقنية الفيديو المساعد VAR، سيتواجد الحكم الهولندي بول فان بويكيل ويساعده مواطنه دينيس هيغلر.

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يذكر أن المباراة ستقام على أرضية ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي بعد غد الخميس.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

المصدر: rsport.ria.ru

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