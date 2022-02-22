صافرة روسية تدير مواجهة برشلونة ونابولي في الدوري الأوروبي

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة إياب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي بين برشلونة الإسباني ومضيفه نابولي الإيطالي لطاقم تحكيم روسي.

وسيدير المباراة الحكم الروسي سيرغي كاراسيف وسيساعده مواطنوه، إيغور ديميشكو وأليكسي لونيف لخطي التماس، وكيريل ليفنيكوف كحكم رابع.

Карасев обслужит ответный матч между «Наполи» и «Барселоной» в Лиге Европы



Встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе 24 февраляhttps://t.co/9C3gvypobNpic.twitter.com/MVJOywZwG9 — РИА Новости Спорт (@rsportru) February 22, 2022

وفي غرفة تقنية الفيديو المساعد VAR، سيتواجد الحكم الهولندي بول فان بويكيل ويساعده مواطنه دينيس هيغلر.

DESIGNACIONES PARA EL PARTIDO SSC NAPOLI - FC BARCELONA:

ÁRBITRO: SERGEI KARASEV (RUSIA)

VAR: POL VAN BOEKEL (PAÍSES BAJOS)https://t.co/7eerm0abuipic.twitter.com/eGmAv1d2UE — LA GR. INFORM. CULÉ (@La_Inform_Cul) February 22, 2022

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يذكر أن المباراة ستقام على أرضية ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي بعد غد الخميس.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

المصدر: rsport.ria.ru