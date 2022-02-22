صافرة روسية تدير مواجهة برشلونة ونابولي في الدوري الأوروبي
أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة إياب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي بين برشلونة الإسباني ومضيفه نابولي الإيطالي لطاقم تحكيم روسي.
وسيدير المباراة الحكم الروسي سيرغي كاراسيف وسيساعده مواطنوه، إيغور ديميشكو وأليكسي لونيف لخطي التماس، وكيريل ليفنيكوف كحكم رابع.
Карасев обслужит ответный матч между «Наполи» и «Барселоной» в Лиге Европы— РИА Новости Спорт (@rsportru) February 22, 2022
Встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе 24 февраляhttps://t.co/9C3gvypobNpic.twitter.com/MVJOywZwG9
وفي غرفة تقنية الفيديو المساعد VAR، سيتواجد الحكم الهولندي بول فان بويكيل ويساعده مواطنه دينيس هيغلر.
DESIGNACIONES PARA EL PARTIDO SSC NAPOLI - FC BARCELONA:— LA GR. INFORM. CULÉ (@La_Inform_Cul) February 22, 2022
ÁRBITRO: SERGEI KARASEV (RUSIA)
VAR: POL VAN BOEKEL (PAÍSES BAJOS)https://t.co/7eerm0abuipic.twitter.com/eGmAv1d2UE
يذكر أن المباراة ستقام على أرضية ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي بعد غد الخميس.
وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.
المصدر: rsport.ria.ru
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.