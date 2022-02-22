بطولة للأندية المؤيدة لإقامة دوري السوبر الأوروبي

كشفت شبكة ESPN عن نية الأندية المؤيدة لإقامة دوري السوبر الأوروبي (ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس)، خوض مباريات ودية في الصيف المقبل، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس هي الوحيدة المتبقية من الفرق الـ10 التي أعلنت من قبل عن إقامة البطولة، حيث انسحبت 7 فرق بعد تهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ووفقا للشبكة فإن ميلان سيشارك مع الفرق الثلاثة بدورة الولايات المتحدة الودية، كفريق رابع، دون الكشف عن المدن التي ستقام فيها هذه المباريات.

Super League rebels Barcelona, Real Madrid and Juventus are planning a friendly tournament in the United States this summer, sources have told ESPN. https://t.co/XhOdevnFKg — ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2022

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وأضاف التقرير، أن هناك العديد من المدن المهتمة باستضافة مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين ريال مدريد وبرشلونة.

وسبق وأن أقيم لقاء كلاسيكو ودي في أمريكا، وتحديدا في ميامي عام 2017، وفاز برشلونة وقتها بنتيجة 3-2، وكانت تلك آخر مباريات نيمار مع الفريق الكتالوني قبل انضمامه لباريس سان جيرمان.

وأشار التقرير إلى أن أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس تدرس حاليا كيفية تحقيق أرباح كبيرة من تلك المباريات لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها جميعها منذ أن تفشى فيروس كورونا.

المصدر: kooora