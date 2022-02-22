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إيفرتون الإنجليزي يعير لاعبه إلى تسيسكا موسكو

الرياضة

إيفرتون الإنجليزي يعير لاعبه إلى تسيسكا موسكو
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أعلن إيفرتون، الاثنين، إعارة لاعب وسطه الإيفواري جين فيليب جبامين إلى صفوف تسيسكا موسكو الروسي حتى نهاية الموسم.

وانضم جبامين إلى إيفرتون قادما من ماينز الألماني في 2019، لكنه شارك في 3 مباريات فقط منذ البداية مع الفريق، بعد تعرضه لسلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى جوديسون بارك.

ورغم انتهاء فترة الانتقالات الشتوية في أغلب الدوريات الأوروبية نهاية الشهر الماضي، فإن الدوري الروسي الممتاز يسمح لأنديته بالتعاقد مع لاعبين جدد حتى 22 فبراير الجاري.

ويحتل تسيسكا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الروسي، بفارق 8 نقاط خلف المتصدر زينيت سان بطرسبرغ.

المصدر: "وكالات"

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