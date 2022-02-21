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نابولي يتعادل مع كالياري ويهدر فرصة ذهبية لمشاركة الصدارة مع ميلان (فيديو)

الرياضة

نابولي يتعادل مع كالياري ويهدر فرصة ذهبية لمشاركة الصدارة مع ميلان (فيديو)
Legion-Media Luigi Canu
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أضاع نابولي فرصة ذهبية لاعتلاء صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادل مخيب بنتيجة 1-1 أمام مضيفه كالياري ضمن منافسات الجولة الـ26 من المسابقة يوم الاثنين.

وتقدم كالياري في النتيجة عن طريق الأوروغوياني غاستون بيريرو في الدقيقة 58، وعادل لنابولي نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وأهدر نابولي فرصة مزاحمة ميلان على الصدارة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدر ميلان، ومتأخرا بفارق الأهداف خلف إنتر ميلان الوصيف بذات الرصيد.

ورفع كالياري رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT

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