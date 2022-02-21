نابولي يتعادل مع كالياري ويهدر فرصة ذهبية لمشاركة الصدارة مع ميلان (فيديو)
أضاع نابولي فرصة ذهبية لاعتلاء صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادل مخيب بنتيجة 1-1 أمام مضيفه كالياري ضمن منافسات الجولة الـ26 من المسابقة يوم الاثنين.
وتقدم كالياري في النتيجة عن طريق الأوروغوياني غاستون بيريرو في الدقيقة 58، وعادل لنابولي نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي.
نابولي يرفض فرصة خطف الصدارة ❌— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 21, 2022
#كالياري_نابولي 1⃣➖1⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيوpic.twitter.com/28vTgLaMpY
وأهدر نابولي فرصة مزاحمة ميلان على الصدارة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدر ميلان، ومتأخرا بفارق الأهداف خلف إنتر ميلان الوصيف بذات الرصيد.
الدوري_الايطالي الجوله ال 26 :— مجلة أزهار(حساب جديد) (@MajaletAzhar_) February 21, 2022
كالياري 1 × 1 نابولي pic.twitter.com/otRHFpq3VM
ورفع كالياري رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
المصدر: RT
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