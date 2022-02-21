أياكس يعوض عائلة عبد الحق نوري بـ7.85 مليون يورو

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي أنه دفع 7.85 مليون يورو كتعويض لعائلة لاعبه السابق عبد الحق نوري الذي أصيب بتلف دماغي في يوليو 2017 إثر أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة ودية.

وقال الحارس الدولي السابق إدوين فان درسار الذي يشغل منصب المدير العام في أياكس، في بيان: "ندرك جميعا أن معاناة عبد الحق وأقاربه لم تنته بعد. لا يزال الوضع محزنا للغاية ونشعر به هنا أيضا في أياكس".

وسقط نوري المغربي الأصل، والبالغ من العمر حاليا 24 عاما، على أرضية الملعب في الـ8 من يوليو 2017 أثناء مشاركته مع ناديه في مباراة ودية ضد فيردر بريمن الألماني في النمسا، ودخل على إثرها في غيبوبة نتيجة "ضرر خطر ودائم" في الدماغ، بحسب ما أفاد في حينها النادي الذي فسخ عقد اللاعب في مارس 2020.

Familie Nouri en Ajax treffen schikking. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 21, 2022

وبقي نوري في حالة غيبوبة لأكثر من أربعة أعوام مع تولي عائلته مهمة رعايته في المنزل منذ الحادث.

ولجأت عائلة اللاعب إلى لجنة التحكيم الاتحادية في يونيو 2018، مطالبة بتعويض من النادي لدفع تكاليف رعايته مدى الحياة.

Abdelhak Nouri suffered a cardiac arrest during a friendly in 2017 and Ajax's response was questioned.



The club have paid for his care since the incident and say they will continue to do so. 🚑#Nouri#Ajax#Footballpic.twitter.com/IuLSB67ntR — DR Sports (@drsportsmedia) February 21, 2022

ووافق أياكس بعد فترة وجيزة على تحمل المسؤولية الكاملة عن مصير اللاعب واعتذر للأسرة، معترفا بأن العلاج الطبي الذي تلقاه نوري بعد الحادثة لم يكن كافيا.

وبعد التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين، سيعوض أياكس عائلة اللاعب بمبلغ صاف قدره 7 مليون و850 ألف يورو، منهيا بذلك الإجراءات القانونية بحقه.

1/2: The Nouri family and @AFCAjax have reached a settlement agreement on the compensation to be paid by the club of net EUR 7,850,000. Since the summer of 2017, Ajax has been paying for the costs for nursing and care of Abdelhak Nouri which they will continue to do so. #nouripic.twitter.com/U2rl6EnKDI — weTalk Ajax (@wetalkajax) February 21, 2022

وأوضح النادي أنه منذ صيف 2017، قام أياكس أيضا بسداد التكاليف المخصصة للرعاية الصحية التي يتلقاها نوري، وسيواصل ذلك.

وقال فان درسار: "من الجيد أنه تم التوصل الى اتفاق حتى نتمكن من إغلاق الملف"، فيما أفاد والد اللاعب محمد نوري في بيان أن: "مشاركة أياكس والتزامه كانا مؤثرين للغاية على مدار كل هذه الأعوام".

وأضاف: "أياكس كان جزءا لا يتجزأ من حياتنا منذ أن كان عبد الحق صبيا. نحن نعتز بالعلاقة مع الناس داخل النادي ومع المشجعين المخلصين".

وحتى فسخ عقده في مارس 2020، استمر أياكس في دفع رواتب اللاعب طيلة فترة غيابه عن صفوفه.

ونشأ نوري في صفوف أياكس وتدرج في الفئات العمرية قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول صيف 2016.

وخاض نوري 15 مباراة في صفوفه بداية موسم 2016-2017، واعتبر من المواهب الشابة في ناد عرف عنه بتنشئة لاعبين بارزين انتقلوا في مراحل لاحقة إلى أندية أوروبية كبيرة.

المصدر: "أ ف ب"