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رونالدو أكثر لاعب إضاعة للفرص المحققة في "البريميرليغ" عام 2022

الرياضة

رونالدو أكثر لاعب إضاعة للفرص المحققة في
Globallookpress
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ذكرت شبكة "WhoScored" العالمية لإحصاءات كرة القدم، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد هو أكثر لاعب إضاعة للفرص المحققة في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2022.

وذكرت الشبكة أن رونالدو يتصدر هذه الإحصائية السلبية لعام 2022 حتى الآن، بواقع إهدار 4 فرص محققة للتسجيل.

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يذكر أن رونالدو سجل هدفا وحيدا في عام 2022، سجله في شباك برايتون في الـ15 من فبراير الجاري، في المباراة التي حسمها فريق "الشياطين الحمر" لمصلحته بنتيجة هدفين نظيفين.

المصدر: WhoScored/twitter

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