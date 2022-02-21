رونالدو أكثر لاعب إضاعة للفرص المحققة في "البريميرليغ" عام 2022

ذكرت شبكة "WhoScored" العالمية لإحصاءات كرة القدم، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد هو أكثر لاعب إضاعة للفرص المحققة في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2022.

وذكرت الشبكة أن رونالدو يتصدر هذه الإحصائية السلبية لعام 2022 حتى الآن، بواقع إهدار 4 فرص محققة للتسجيل.

😬 No player has missed more clear-cut goalscoring chances than Cristiano Ronaldo in the Premier League in 2022 (4) pic.twitter.com/ORTKRYnRzK — WhoScored.com (@WhoScored) February 21, 2022

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يذكر أن رونالدو سجل هدفا وحيدا في عام 2022، سجله في شباك برايتون في الـ15 من فبراير الجاري، في المباراة التي حسمها فريق "الشياطين الحمر" لمصلحته بنتيجة هدفين نظيفين.

المصدر: WhoScored/twitter