صحيفة تكشف السبب الرئيس لرحيل راموس عن ريال مدريد

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم الاثنين، عن السبب الرئيس لرحيل سيرخيو راموس عن ريال مدريد في الصيف الماضي.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن راموس مثل العديد من النجوم، ينظرون إلى اللاعبين الذين يلعبون في نفس مستواهم، ويقارنون الرواتب معهم عند توقيع العقود الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس علم أن جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، يحصل على 28 مليون يورو سنويا، لذا طلب من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الحصول على نفس الراتب أو أكثر منه كشرط لتجديد عقده مع الفريق الملكي.

وقوبل طلب راموس بالرفض من قبل بيريز الذي تمسك بالأرقام المقدمة في عرض الريال.

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💸Ramos renovaba en Madrid en función del salario de Gerardhttps://t.co/iepLfYhaj8 — Diario SPORT (@sport) February 21, 2022

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وظل راموس يتفاوض لعدة أشهر مع ريال مدريد على راتبه في العقد الجديد، قبل فشله في الوصول إلى اتفاق، ورحل مجانا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

من جهته، نفى بيكيه حصوله على راتب سنوي مع برشلونة يصل إلى 28 مليون يورو.

المصدر: وكالات