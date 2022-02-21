بالفيديو.. اعتداء عنيف على مدرب سوري في الدوري العراقي

شهدت نهاية مباراة نادي أربيل وضيفه الشرطة ضمن الجولة الـ22 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد، فوضى وتشابك بالأيدي بين لاعبي الفريقين.

وظهر في أحد مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لاعب الشرطة عبد الرزاق قاسم يعتدي بالضرب على السوري سائد سويدان مساعد مواطنه نزار محروس مدرب فريق أربيل، ويسقطه أرضا.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الشرطة بهدف دون مقابل، سجله السوري محمود المواس من ركلة جزاء في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.

حالة اعتداء من قبل لاعب فريق الشرطة عبد الرزاق قاسم تجاه مساعد مدرب أربيل السوري سائد سويدان.



نطالب اتحاد الكرة ، وقبله إدارة الشرطة بفرض عقوبة قاسية على هذا اللاعب الذي تصرف بـ"استهتار" تجاه مدرب عربي وضيف على العراق .. هذا لا يمثل اخلاقنا ونعتذر للشعب السوري.#العراق#سورياpic.twitter.com/OfH2scG6dz — علي نوري (@Ali_nori2000) February 20, 2022

نهاية المباراة



أربيل (0) - (1) الشرطة pic.twitter.com/tz8jYUKYGg — IRAQ F.A. (@IRAQFA) February 20, 2022

ويتصدر الشرطة ترتيب الدوري العراقي الممتاز برصيد 60 نقطة متقدما بفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه فريقا الطلبة والزوراء اللذان يتقاسمان الوصافة برصيد 43 نقطة.

جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة القدم بعد إنتهاء الجولة (22) pic.twitter.com/ZwUli7C3ds — IRAQ F.A. (@IRAQFA) February 20, 2022

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي