بالفيديو.. أمير قطر يهدي رئيس إيران قميص "العنابي" ويدعوه لحضور المونديال

قدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قميص المنتخب "العنابي" هدية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين خلال لقائهما في الدوحة العاصمة القطرية.

كما دعا الشيخ تميم الرئيس الإيراني لحضور مباريات كأس العالم والذي تستضيفه قطر البلد العربي الأول الذي يستضيف الحدث العالمي، في 21 من نوفمبر ويستمر حتى 18 من ديسمبر 2022.

وجاء ذلك بعد توقيعهما لعدد من الاتفاقات الثنائية.

رئيسي هو أول رئيس إيراني يزور الدوحة منذ 11 عاما، وهذه ثالث رحلة خارجية يقوم بها منذ توليه المنصب.

المصدر: "وكالات"