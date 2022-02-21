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الصدفة تلعب دورها مع أوباميانغ ليحقق رقما تاريخيا مع برشلونة

الرياضة

الصدفة تلعب دورها مع أوباميانغ ليحقق رقما تاريخيا مع برشلونة
Legion-Media
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حقق الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم برشلونة، رقما تاريخيا، عقب الفوز على فالنسيا، بنتيجة (4-1)، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة 25 لليجا.

وسجل أوباميانغ 3 أهداف (هاتريك) في أول ظهور له كأساسي بقميص برشلونة في الليغا، علما بأنه انضم للفريق في يناير الماضي، قادما من أرسنال الإنجليزي.

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وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن أوباميانغ هو أول لاعب في القرن الحادي والعشرين، الذي يسجل هاتريك في الدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي والإسباني.

ولعب أوباميانغ من قبل في صفوف أندية ليل وبوروسيا دورتموند وأرسنال، كما لعب بألوان ميلان في الدوري الإيطالي.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني "الليغا" أن أوباميانغ بات أول لاعب غابوني يسجل في تاريخ المسابقة.

المصدر: twitter/Squawka

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