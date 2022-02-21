بيليه يهنئ الكرة السعودية بعد أول فوز تاريخي لسيدات المملكة

حقق منتخب السعودية للسيدات بكرة القدم بداية تاريخية مميزة، بتغلبه على منتخب سيشل 2-0، في المباراة التي جرت مساء الأحد على الملعب الوطني بالمالديف، ضمن بطولة دولية ثلاثية ودية.

وتشارك منتخبات السعودية والمالديف وسيشيل النسائية في بطولة دولية ودية بالمالديف.

وسجلت الهدف الأول، البندري مبارك، في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، لتكون صاحبة أولى أهداف منتخب السيدات السعودي في التاريخ.

وبعد أربع دقائق من عمر الشوط الثاني، أضافت مريم التميمي الهدف الثاني للأخضر، من ضربة جزاء.

ليلة لن تنسى! 👏🇸🇦 pic.twitter.com/BS2aVWBPRU — إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) February 20, 2022

وهنأ الأسطورة البرازيلية بيليه، الاتحاد السعودي لكرة القدم، على هذه المباراة، وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أود أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنتخب السعودية للسيدات على خوض أول مباراة دولية رسمية لهن، اليوم هو يوم تاريخي، ليس فقط بالنسبة لهن، إنما لكل محبي كرة القدم".

I want to congratulate the @saudiFF and their Women's National Football Team for their first ever official @FIFAcom match. Today is a historic day not only for you, but for everyone who loves football. @abdulazizTF@yalmisehal@adwaalarifi@ialkassim@lamiabahaian@Saff_wfdpic.twitter.com/hvpIshVwkL — Pelé (@Pele) February 20, 2022

من جانبه احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم بأول مباراة دولية لمنتخب السيدات السعودي، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "صورة للتاريخ.. المنتخب السعودي لعب اليوم أول مباراة في تاريخ الكرة النسائية".



ومثل المنتخب السعودي في أول مباراة دولية بتاريخه: سارة محمد في حراسة المرمى، والمدافعات: لين محمد، تالا الغامدي، لانة عبد الرزاق، بيان صدقة، وفي الوسط: ريم التميمي، ليان الجوهري، سارة حمد، نورة إبراهيم، البندري مبارك، والمهاجمة البندري هوساوي.

المصدر: twitter/saff_wfd