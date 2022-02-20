بايرن ميونخ يقلب الطاولة على فيورث في "البوندسليغا" (فيديو)

قلب بايرن ميونخ تأخره بهدف أمام ضيفه فيورث إلى فوز عريض بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وافتتح فيورث باب التسجيل في الدقيقة الـ42 عن طريق السويدي برانيمير هيرغوتا، قبل أن ينتفض بايرن ميونخ في الشوط الثاني ويقلب الطاولة رأسا على عقب على ضيفه بتسجيله أربعة أهداف تناوب على تسجيلها كل من البولندي روبيرت ليفاندوفسكي "هدفين" ولاعب فيورث سيباستيان غرييسبيك بالخطأ في مرماه والكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقائق 46 و61 و82 و90+1.

وبهذا الفوز العريض، رفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 55 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه بوروسيا دورتموند الذي حقق فوزا كاسحا على بوروسيا مونشغلادباخ بسداسية نظيفة.

في المقابل، تجمد رصيد فيورث عند 13 نقطة في المركز الـ18 والأخير على جدول ترتيب فرق "البوندسليغا".

المصدر: RT