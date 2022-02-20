ساسولو يصعق إنتر بثنائية ويقدم هدية ثمينة للمتصدر ميلان (فيديو)
حرم ساسولو مضيفه إنتر ميلان من الصعود لصدارة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" بفوزه عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ26 من المسابقة.
وسجل ثنائية الضيوف جياكومو راسبادوري وجيانلوكا ساكاماكا في الدقيقتين 8 و26 على الترتيب.
ساسولو يحرم إنتر من استعادة الصدارة ويتغلب عليه بثنائية في جوزيبي مياتزا ⚽️⚽️🔚#إنتر_ساسولو 0⃣➖2⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيوpic.twitter.com/lKNqZqtRK5— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 20, 2022
ودخل إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة، المباراة، وعينه على نقاطها الثلاث ليرفع رصيده إلى 57 نقطة وينتزع الصدارة من جاره ميلان صاحب الـ56 نقطة.
ولم يتمكن إنتر من تحقيق مبتغاه، وفشل في هز شباك ساسولو الذي نجح في مناسبتين في معانقة شباك مضيفه بمعقله "سان سيرو".
ساسولو يسجل الهدف الاول راسبادوري #انتر_ساسولو#InterSassuolo— أحمد 🇸🇦 (@oN186u) February 20, 2022
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الهدف الثاني ساسولو سكاماكا#انتر_ساسولو#InterSassuolo— أحمد 🇸🇦 (@oN186u) February 20, 2022
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وبهذا الفوز، رفع ساسولو رصيده إلى 33 نقطة وصعد إلى المركز الـ11، فيما تجمد رصيد إنتر عند 54 نقطة في مركز الوصافة متأخرا بنقطتين عن جاره ميلان صاحب الصدارة.
المصدر: RT
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