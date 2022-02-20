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شاهد.. أوباميانغ يفتتح سجله التهديفي مع برشلونة ويصبح أول غابوني يسجل في "الليغا"

الرياضة

شاهد.. أوباميانغ يفتتح سجله التهديفي مع برشلونة ويصبح أول غابوني يسجل في
AP Alberto Saiz
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افتتح الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم برشلونة سجل أهدافه بقميص الفريق الكتالوني في المباراة التي جمعت فريقه مع مضيفه فالنسيا اليوم الأحد ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وسجل أوباميانغ هدفين في الدقيقتين 23 و38 من المباراة التي حسمها برشلونة لمصلحته بنتيجة 4-1.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني "الليغا" أن أوباميانغ بات أول لاعب غابوني يسجل في تاريخ المسابقة.

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المصدر: RT

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