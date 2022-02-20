شاهد.. أوباميانغ يفتتح سجله التهديفي مع برشلونة ويصبح أول غابوني يسجل في "الليغا"
افتتح الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم برشلونة سجل أهدافه بقميص الفريق الكتالوني في المباراة التي جمعت فريقه مع مضيفه فالنسيا اليوم الأحد ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.
وسجل أوباميانغ هدفين في الدقيقتين 23 و38 من المباراة التي حسمها برشلونة لمصلحته بنتيجة 4-1.
🔥🔥#برشلونه_فالنسياpic.twitter.com/4FRdBsL6Ly— M O S U A⁴⁸ (@mosy_48) February 20, 2022
وذكرت رابطة الدوري الإسباني "الليغا" أن أوباميانغ بات أول لاعب غابوني يسجل في تاريخ المسابقة.
Pierre-Emerick Aubameyang is the first Gabonese player to score in #LaLigaHistory. 🇬🇦⚽️#ValenciaBarçapic.twitter.com/ei5ZBIQZ44— LaLiga English (@LaLigaEN) February 20, 2022
😍 That celebration...— LaLigaTV (@LaLigaTV) February 20, 2022
⚡️ @Auba scored his first two @FCBarcelona goals in the first half of #ValenciaBarça!
🎥 #LaLigaTV | #LaLigaFanCampic.twitter.com/zLCl6rtpdk
وبفوزه اليوم، رفع برشلونة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT
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